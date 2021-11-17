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Водитель такси установил подложные российские номера, чтобы не платить штрафы

17 Ноября 2021 11:25
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Водитель такси установил подложные российские номера, чтобы не платить штрафы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции в ходе патрулирования по проспекту Республики был замечен автомобиль марки «Шевроле Нексия», припаркованный в неположенном месте. При проверке документов установлено, что водитель такси установил на автомашине подложные номера российского учета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

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Однако автомобиль зарегистрирован в РК и имеет регистрационные номерные знаки казахстанского учета. Таким образом, недобросовестный водитель такси, с помощью установки подложного номера, пытался избежать штрафов. При проверке багажника, полицейскими были найдены казахстанские номерные знаки автомашины.

В отношении водителя стражами правопорядка составлен административный протокол по части 3 статьи 590 КоАП РК, наложен штраф в размере 15 МРП. Автомобиль водворен на коммунальную стоянку.

Кроме того, камерами фиксации нарушений ПДД установлено, что, разъезжая с подложными номерами, водитель 13 раз нарушил дорожное движение, наложено штрафов на общую сумму около 190 тысяч тенге. Также на казахстанских номерах задержанной автомашины числится 4 штрафа на сумму 61895 тенге.

В столице с 8 ноября проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». С начала ОПМ полицейскими выявлено около 5 700 тысяч нарушений ПДД на дорогах города.

Из них более 50 нарушений ПДД совершено водителями общественного транспорта, задержано 6 водителей за управление транспортом с подложными и поддельными регистрационными знаками, выявлено более 346 водителей управляющие автотранспортом не прошедшим технический осмотр, более 250 водителей нарушили правила маневрирования.

За время проведения ОПМ задержано 59 водителей в состоянии опьянения, 62 граждан не имели права управления транспортными средствами и 12 нарушителей, ранее лишенные права управления. На коммунальную стоянку водворено около 200 автомобилей.


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#Нур-Султан   #Транспорт   #МВД РК   #Авто с иностранными номерами  
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