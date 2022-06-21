21 Июня 2022 19:25

Водитель такси сбил велосипедиста и четырех пешеходов в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Водитель такси в Нью-Йорке сбил велосипедиста, а затем выехал на тротуар, где совершил наезд на четырех пешеходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание NBC News.

Инцидент произошел недалеко от пересечения Бродвея и 29-й улицы, в результате которого шесть человек, включая водителя такси, получили ранения и были доставлены в больницу. Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

По данным полиции, столкновение с велосипедистом, по-видимому, было несчастным случаем. После автомобиль такси, перескочив бордюр, сбил пешеходов и врезался в здание. Водитель остался на месте происшествия.

Стало известно, что две жертвы родом из города Колумбус, штат Огайо, еще двое – из Мексики.

По данным властей, дорожно-транспортный инцидент попал в объективы уличных камер, содержание которых изучается в ходе расследования.