Водитель такси с судимостью сбил перебегавшую дорогу женщину в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области водитель такси сбил перебегавшего в неположенном месте дорогу пешехода, от травм 59-летняя женщина скончалась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, в одном из районных центров Акмолинской области водитель автомобиля марки «Лада Гранта» допустил наезд на перебегавшую в неустановленном месте перед близко идущим транспортом 59-летнюю жительницу села.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. За рулем такси «Лада Гранта» находился 22-летний водитель, ранее судимый по части 3 статьи 293 УК РК (хулиганство, совершенное группой с применением оружия), экспертиза показала, что он был трезв», - отметили в ведомстве.

Как добавили полицейские, по факту ДТП проводится досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».