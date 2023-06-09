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Водитель такси избил и ограбил пьяного пассажира в Астане

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Июня 2023, 20:51
Водитель такси избил и ограбил пьяного пассажира в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Водитель частного такси избил и ограбил пьяного пассажира в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в отдел полиции района Алматы обратился 33-летний мужчина и сообщил, что был ограблен водителем такси. В ходе расследования установлено, что пассажир, находясь в алкогольном опьянении, нанял частного извозчика, для передвижения по городу. По дороге, в салоне такси он вступил в конфликт с водителем и стал его оскорблять. Остановившись на обочине дороги по улице Шарбакты, таксист выволок агрессивного пассажира из автомашины, избил его и отобрал более 100 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение водителя такси. Им оказался 37-летний гражданин Кыргызстана. При проверке документов выяснилось, что иностранец не имел права управления транспортным средством.

По данному факту проводится досудебное расследование. Гражданин Кыргызстана дал признательные показания и водворен в ИВС. В настоящее время устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.


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