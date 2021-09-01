Водитель стоявшей на обочине машины погиб в ДТП в Павлодарской области
«29 августа, в 22:30, на 174-м километре автодороги Павлодар-Кызылорда, вблизи посёлка Шидерты, 55-летний водитель автомашины «Мерседес Бенц» не выбрал безопасную скорость движения, совершил столкновение со стоящей на краю проезжей части автомашиной «XCMG NCL». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины «XCMG NCL» от полученных травм скончался», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
По данным ведомства, пассажир автомобиля «XCMG NCL» с травмами госпитализирован. В полиции отметили, что обе машины водворены на штрафстоянку. По факту аварии начато досудебное расследование.
«Назначены необходимые экспертизы. Обстоятельства и условия, способствовавшие совершению ДТП, будут установлены в ходе досудебного расследования», - отметили в правоохранительных органах.