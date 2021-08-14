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Водитель снес столб - ДТП в центре Нур-Султана
14 Августа 2021 00:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дорожная авария произошла вечером 13 августа в центре столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Водитель иномарки врезался в столб на пересечении улицы Сауран и улицы ханов Жанибека и Керея.
Корреспондент «Казинформа» запросил информацию в Департаменте полиции Нур-Султана.
Подробности инцидента выясняются.
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