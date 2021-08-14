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Водитель снес столб - ДТП в центре Нур-Султана

14 Августа 2021 00:52
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Водитель снес столб - ДТП в центре Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дорожная авария произошла вечером 13 августа в центре столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Водитель иномарки врезался в столб на пересечении улицы Сауран и улицы ханов Жанибека и Керея.

Корреспондент «Казинформа» запросил информацию в Департаменте полиции Нур-Султана.

Подробности инцидента выясняются.


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#Нур-Султан   #ДТП   #Происшествия  
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