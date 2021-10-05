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    11:30, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Водитель снес часть ограждения набережной Урала в Атырау

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау ночью водитель, выехав на набережную реки Урал, разрушил часть чугунного ограждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе городского акимата, искореженную машину марки Honda Odyssey , ввезенную из Армении, обнаружили ранним утром, когда руководство города вместе с представителями строительной компании осматривало состояние набережной реки Урал.

    Об инциденте было сообщено в департамент полиции региона.

    В пресс-службе ДП области рассказали, что к месту, где на набережной стоит машина, отправлены дознаватели. Идет поиск водителя автомашины, поставленной на учет в Мангистауской области.

    Ранее сообщалось, что в центре Атырау сгорел автомобиль.



    Теги:
    Атырауская область ДТП Происшествия, ЧС Происшествия
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