Водитель снес часть ограждения набережной Урала в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау ночью водитель, выехав на набережную реки Урал, разрушил часть чугунного ограждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, искореженную машину марки Honda Odyssey , ввезенную из Армении, обнаружили ранним утром, когда руководство города вместе с представителями строительной компании осматривало состояние набережной реки Урал.

Об инциденте было сообщено в департамент полиции региона.

В пресс-службе ДП области рассказали, что к месту, где на набережной стоит машина, отправлены дознаватели. Идет поиск водителя автомашины, поставленной на учет в Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что в центре Атырау сгорел автомобиль.



