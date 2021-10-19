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Водитель скутера погиб в ДТП в СКО

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
19 Октября 2021, 21:53
Водитель скутера погиб в ДТП в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Два молодых человека попали в дорожно-транспортное происшествие в райцентре Тайыншы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«19-летний местный житель, находясь за рулем скутера «PEDA», не справился с управлением и допустил столкновение с опорой линии электропередач. В результате полученных травм водитель скончался на месте. 21-летний пассажир обратился в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен домой», -т говорится в сообщении.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначена судебно-медицинская экспертиза.

За девять месяцев на дорогах области произошло 122 ДТП, в которых погибли 23 и получили ранения 163 человека. Сотрудниками полиции проводятся различные мероприятия, направленные на укрепление дорожной безопасности и снижение дорожно-транспортного травматизма. Полицейские просят всех участников движения всегда сохранять бдительность на дороге и строго следовать предписаниям Правил дорожного движения.


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