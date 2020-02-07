Водительское удостоверение, диплом и техпаспорт могут появиться в eGov mobile

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Водительское удостоверение, диплом и техпаспорт могут появиться в мобильном приложении eGov mobile. Такое предложение прозвучало на заседании межведомственной комиссии по оптимизации и автоматизации государственных услуг под председательством министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскара Жумагалиева, передает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Председатель правления АО «НИТ» Асет Турысов предложил государственным органам расширить перечень документов, которые граждане смогут демонстрировать через мобильное приложение.

«На сегодня в мобильном приложении eGov граждане уже могут найти свое удостоверение личности, которое можно было бы предъявлять, если нет под рукой оригинала документа. По такому же принципу можно вывести в приложение дипломы, водительское удостоверение, техпаспорт и другие документы» , - предложил Турысов.

Председатель межведомственной комиссии, министр цифрового развития Аскар Жумагалиев , предложил госорганам всю необходимую поддержку для реализации этой идеи.

«Со своей стороны мы готовы оказать госорганам всяческую поддержку. Будет удобно, если у гражданина все документы будут доступны в одном приложении. Нужно также проработать, чтобы государственные организации принимали цифровые документы наравне с оригиналами» , - заключил министр.

Председатель правления НАО «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева , в свою очередь, сообщила, что в ЦОНах граждане уже могут предъявить свое удостоверение через приложение eGov.

Наряду с этим, на заседании обсуждали планы по проведению последующих заседаний, говорили о необходимости соблюдения сроков по автоматизации госуслуг и мер господдержки, а также своевременной интеграции систем государственных органов.

В рамках заседания также обсудили вопросы, поступившие от цифровых комиссаров. В частности, внимание комиссии было обращено на услугу по замене удостоверения личности онлайн. В 80% случаев пользователи сталкиваются с отказом в оказании услуги из-за некачественного фото. Аскар Жумагалиев поручил услугодателю совместно с АО «НИТ» доработать услугу для исключения соответствующих проблем.

«Коллеги, если люди не могут получить услугу в 80 случаях из 100, значит с ней что-то не так. Нужно разобраться», - сказал Жумагалиев.

Прошедшее заседание межведомственной комиссии было 57 по счету. В результате принятых комиссией решений и проведенных госорганами работ уровень автоматизации услуг был доведен до 80%, средний пакет требуемых документов сократился на 30%, а средний срок оказания услуг сократился в 3 раза – с 31 до 10 дней.