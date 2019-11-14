Водительские удостоверения нового образца в Казахстане начнут выдавать с 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством внутренних дел вводятся новые образцы водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Соответствующий приказ министром внутренних дел подписан 2 ноября и зарегистрирован в Министерстве юстиции 4 ноября.

Электронный чип на указанных документах переносится на обратную сторону, при этом объем памяти чипа будет увеличен.

Указанные меры необходимы для унификации водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства с документами, удостоверяющими личность, и позволят перейти на единый производственный стандарт изготовления документов.

Кроме того, для исключения подделок на указанных документах появится дополнительная защита в виде штрих-кода, а также изменится цвет свидетельства о регистрации транспортного средства.

Следует отметить, что ранее выданные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства не нужно будет менять, они действительны в течение всего срока своей службы (водительское удостоверение в течение 10 лет с даты его выдачи, свидетельство о регистрации ТС – до его последующей замены).

Размеры государственных пошлин за выдачу указанных документов не изменятся и, по-прежнему, будут составлять 1,25 МРП.