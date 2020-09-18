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Водительские права незаконно выдавали на территории спецЦОНа Нур-Султана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Сентября 2020, 22:56
Водительские права незаконно выдавали на территории спецЦОНа Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба провела на территории специализированного ЦОН города Нур-Султан оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых была задержана группа лиц за организацию незаконной выдачи водительских прав через спецЦОН. Среди данных лиц сотрудников спецЦОНа нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Нур-Султан.

Антикоррупционная служба расследует уголовное дело в отношении группы лиц, которая организовала в городе Нур-Султан незаконную выдачу водительских удостоверений с использованием фиктивных медицинских справок и свидетельств об окончании автошкол, без фактического обучения граждан, сдачи теоретических и практических экзаменов.

«В начале августа Антикоррупционная служба проводила на территории специализированного ЦОН города Нур-Султан оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых была задержана группа лиц, среди которых сотрудников спецЦОНа нет», - отметили в пресс-службе госкорпорации «Правительство для граждан».

В результате дальнейшего расследования причастность сотрудников филиала «Правительство для граждан» по городу Нур-Султан к расследуемым фактам не установлена. Никто из работников столичного спецЦОН по данному факту к ответственности не привлекается.


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