Водительские права незаконно выдавали на территории спецЦОНа Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба провела на территории специализированного ЦОН города Нур-Султан оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых была задержана группа лиц за организацию незаконной выдачи водительских прав через спецЦОН. Среди данных лиц сотрудников спецЦОНа нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Нур-Султан.

Антикоррупционная служба расследует уголовное дело в отношении группы лиц, которая организовала в городе Нур-Султан незаконную выдачу водительских удостоверений с использованием фиктивных медицинских справок и свидетельств об окончании автошкол, без фактического обучения граждан, сдачи теоретических и практических экзаменов.

«В начале августа Антикоррупционная служба проводила на территории специализированного ЦОН города Нур-Султан оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых была задержана группа лиц, среди которых сотрудников спецЦОНа нет», - отметили в пресс-службе госкорпорации «Правительство для граждан».

В результате дальнейшего расследования причастность сотрудников филиала «Правительство для граждан» по городу Нур-Султан к расследуемым фактам не установлена. Никто из работников столичного спецЦОН по данному факту к ответственности не привлекается.