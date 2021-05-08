Водитель, сбивший насмерть пешехода в Таразе, явился с повинной

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагическое дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в Таразе в минувшие сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, 6 мая примерно в 21.30, водитель автомашины «Lexus ES 300», следуя по центральному проспекту Абая в направлении улицы Байзак батыра, совершил наезд на 67-летнего пешехода. Потерпевший скончался на месте происшествия.

По данному факту, с целью установления и задержания водителя скрывшегося транспортного средства, сотрудники отдела розыска МПС провели оперативно-розыскные мероприятия.

19-летний водитель сразу скрылся с места ДТП, но позже с повинной явился в управление полиции города Тараза в сопровождении своих родителей. Автомашина водворена на штрафную стоянку.

Начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК «Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», повлекшее по неосторожности смерть человека» и по ст. 347 УК РК «Оставление места ДТП лицом, управляющим транспортным средством и нарушившим ПДД в случае наступления тяжких последствий».

Проводится досудебное расследование.

По информации правоохранительного ведомства, с начала мая 2021 года по городу Таразу зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 16 лиц и один человек погиб. За прошедшие сутки было совершено три ДТП, одно со смертельным исходом.