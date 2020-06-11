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Водитель, сбивший двух пешеходов в Семее, задержан

11 Июня 2020 15:38
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Водитель, сбивший двух пешеходов в Семее, задержан

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Семее установлена личность водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

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В ДП ВКО сообщили, что полицейские установили и задержали водителя, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

«Водитель, скрывшийся с места происшествия в настоящее время установлен, им оказался 37-летний житель города Нур-Султана, который задержан и водворён в изолятор временного содержания», - сообщил заместитель начальника департамента полиции ВКО, подполковник полиции Елдос Закимов.

По данному факту начато досудебное расследование, назначены ряд судебных экспертиз. За совершение данного уголовного правонарушения предусмотрено лишение свободы до 5 лет.

Напомним, 11 июня в 01:20 часов в городе Семей на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на пересечении проспекта Ауэзова и улицы Селевина, произошло дорожно-транспортное происшествие.
В результате ДТП от полученных телесных повреждений несовместимых с жизнью пешеход женщина в возрасте 50 лет скончалась на месте, второй пешеход был осмотрен специалистами, ему назначено амбулаторное лечение.


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#Восточно-Казахстанская область   #ДТП  
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Орал Ерланулы

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