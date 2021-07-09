АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель, сбивший детей на квадроцикле, осужден в Алматы. Это дорожно-транспортное происшествие произошло 25 июля 2020 года в микрорайоне Алатау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Водитель Арыстанов А., управляя автомобилем Toyota Camry, следовал в западном направлении по автодороге Алматы-Кокпек-Коктал-Алатау. При этом в 20:55 часов он, не учитывая интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения, не избрал скорость на участке дороги – 134 метров западнее микрорайона Алатау осуществил небезопасный маневр, начиная обгон, не убедился в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии, и этим маневром он не создаст помех встречным транспортным средствам, допустил встречное столкновение с квадроциклом под управлением 16-летнего подростка, который следовал в восточном направлении по своей полосе движения. В результате ДТП водитель мототранспорта скончался от полученных травм в медицинском учреждении. Его пассажир – 4-летняя девочка получила серьезные травмы», – рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

Решением суда Арыстанов А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 345 УК РК, ему назначено 2,5 года лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на четыре года с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-испытательной системы минимальной безопасности.

Мера пресечения в виде домашнего ареста изменена, Арыстанов А. взят под стражу в зале суда.