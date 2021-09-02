Водитель сбила 11-летнюю девочку в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Происшествие случилось сегодня в Костанае в обеденное время. Подросток доставлен в сотрясением в больницу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в 13.34 на пересечении улиц Абая-Волынова 31-летняя водитель, управляя автомашиной «Lada», на сфетофорном объекте совершила наезд на 11-летнюю девочку, которая была госпитализирована в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами»,- коротко прокомментировали в полиции.

В ведомстве также уточнили, что пока неизвестно, переходила ли девочка дорогу на зелёный сигнал светофора. По видео с камеры, заснявшей момент, не видно сигнал светофора, но машины стояли. Сейчас все детали уточняются у очевидцев ДТП.