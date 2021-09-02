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Водитель сбила 11-летнюю девочку в Костанае

2 Сентября 2021 16:30
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Водитель сбила 11-летнюю девочку в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Происшествие случилось сегодня в Костанае в обеденное время. Подросток доставлен в сотрясением в больницу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня в 13.34 на пересечении улиц Абая-Волынова 31-летняя водитель, управляя автомашиной «Lada», на сфетофорном объекте совершила наезд на 11-летнюю девочку, которая была госпитализирована в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами»,- коротко прокомментировали в полиции.

В ведомстве также уточнили, что пока неизвестно, переходила ли девочка дорогу на зелёный сигнал светофора. По видео с камеры, заснявшей момент, не видно сигнал светофора, но машины стояли. Сейчас все детали уточняются у очевидцев ДТП.


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#Костанайская область   #ДТП  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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