Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Водитель сбил трех школьниц в Алматинской области

    29 Ноября 2021, 18:37

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Водитель в городе Талгар Алматинской области на пешеходном переходе сбил трех школьниц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате города Талгар сообщили, что ДТП произошло сегодня рано утром, в районе 7:30 часов.

    «Водитель Volkswagen Golf совершил наезд, когда дети переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшие ученики средней школы №6 имени Ж.Жабаева. Двое ученицы 7-го, одна 3-класса. Детям была оказана медицинская помощь. Скорая доставила их в районную больницу», - сообщается на официальной странице акимата города в Instagram.

    Также известно, что водителю 47 лет. Идет расследование по статье 610, часть 2 КОАП РК, то есть ДТП, повлекшее вред здоровью.

    По информации полиции, водитель в момент наезда был трезв. Автомашина водворена на спецстоянку.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область ДТП МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Захват заложников в Астане: глава МВД рассказал о проведенной операции
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи