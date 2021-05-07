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    06:19, 07 Май 2021 | GMT +6

    Водитель сбил школьника на пешеходном переходе в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске первоклассник оказался в больнице после наезда автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 32-летний водитель «ГАЗ» на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Н. Назарбаева наехал на школьника, который переходил дорогу слева направо по отношению к водителю. Ребёнка госпитализировали в детскую областную больницу. Вред здоровью не нанесён, родители отказались от претензий. Полицейские собрали материал по статье «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения», водителя оштрафовали.

    «С начала года в учебных заведениях области полицейские провели 623 встречи, раздавали памятки. К наступлению каникул назначено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание: дети!» Главная рекомендация для всех — быть внимательными и не спешить. Аварийная ситуация на дороге может возникнуть в считанные секунды, и нужно быстро отреагировать на изменившуюся ситуацию. Общий уровень безопасности дорожного движения зависит от поведения каждого человека», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область ДТП Закон и право
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