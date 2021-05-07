Водитель сбил школьника на пешеходном переходе в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске первоклассник оказался в больнице после наезда автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 32-летний водитель «ГАЗ» на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Н. Назарбаева наехал на школьника, который переходил дорогу слева направо по отношению к водителю. Ребёнка госпитализировали в детскую областную больницу. Вред здоровью не нанесён, родители отказались от претензий. Полицейские собрали материал по статье «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения», водителя оштрафовали.

«С начала года в учебных заведениях области полицейские провели 623 встречи, раздавали памятки. К наступлению каникул назначено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание: дети!» Главная рекомендация для всех — быть внимательными и не спешить. Аварийная ситуация на дороге может возникнуть в считанные секунды, и нужно быстро отреагировать на изменившуюся ситуацию. Общий уровень безопасности дорожного движения зависит от поведения каждого человека», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.