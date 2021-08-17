Водитель сбил пешехода насмерть и скрылся с места ДТП в Палодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Водитель, насмерть сбивший пешехода, скрылся с места ДТП в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

16 августа в неустановленное время на автодороге Ленинский-Курчатов неустановленный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на 21-летнего разнорабочего одного из крестьянских хозяйств, жителя Майского района. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

В полиции отметили, создана группа по розыску автомашины, совершившего данное ДТП и скрывшегося с места происшествия. С места происшествия изъяты фрагменты автомашины и следы. Приняты меры к розыску.

«По факту дорожно-транспортного происшествия и оставления места ДТП начато досудебное расследование по статьям 345 часть 3 и 347 УК Республики Казахстан. Назначены необходимые лабораторные исследования и экспертизы, проводятся следственные мероприятия, нацеленные на установление местонахождения скрывшегося с места ДТП автомашины и водителя», – отметил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Департамент полиции просит откликнуться водителей и очевидцев, проезжающих и проходивших на данном участке автодороги в указанный день. Анонимность гарантируется. Сообщить информацию можно по телефону 102 или по мобильному приложению «Police 102».