+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Водитель сбил пешехода насмерть и скрылся с места ДТП в Палодарской области

17 Августа 2021 12:23
Поделиться:
Водитель сбил пешехода насмерть и скрылся с места ДТП в Палодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Водитель, насмерть сбивший пешехода, скрылся с места ДТП в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Отец, мать и двое сыновей скончались в результате ДТП в Актюбинской области
46 человек наказаны за двойное гражданство в Павлодарской области Пьяный водитель столкнулся с дорожно-уборочной машиной в Нур-Султане Председатель КСК подозревается в присвоении денег жильцов в Кокшетау

16 августа в неустановленное время на автодороге Ленинский-Курчатов неустановленный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на 21-летнего разнорабочего одного из крестьянских хозяйств, жителя Майского района. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

В полиции отметили, создана группа по розыску автомашины, совершившего данное ДТП и скрывшегося с места происшествия. С места происшествия изъяты фрагменты автомашины и следы. Приняты меры к розыску.

«По факту дорожно-транспортного происшествия и оставления места ДТП начато досудебное расследование по статьям 345 часть 3 и 347 УК Республики Казахстан. Назначены необходимые лабораторные исследования и экспертизы, проводятся следственные мероприятия, нацеленные на установление местонахождения скрывшегося с места ДТП автомашины и водителя», – отметил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Департамент полиции просит откликнуться водителей и очевидцев, проезжающих и проходивших на данном участке автодороги в указанный день. Анонимность гарантируется. Сообщить информацию можно по телефону 102 или по мобильному приложению «Police 102».


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #ДТП   #Происшествия   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Отец, мать и двое сыновей скончались в результате ДТП в Актюбинской области
46 человек наказаны за двойное гражданство в Павлодарской области
Пьяный водитель столкнулся с дорожно-уборочной машиной в Нур-Султане
Председатель КСК подозревается в присвоении денег жильцов в Кокшетау
Популярное
1 Локдаун выходного дня продлили в Алматы
2 Град обрушился на Алматы
3 В два раза увеличилось число обращений в скорую помощь в Алматы
4 ЕНУ: Сымбат Канай не является студенткой вуза
5 Свадьбу на 150 человек остановили в Нур-Султане
6 Оставшаяся в аэропорту Анталии 15-летняя девочка благополучно вернулась в Казахстан
Читайте также
Председатель КСК подозревается в присвоении денег жильцов в Кокшетау
Генпрокуратура Узбекистана отозвала сообщение о причинах крушения самолета ВВС Афганистана
Локдаун выходного дня продлили в Алматы
Град обрушился на Алматы
В два раза увеличилось число обращений в скорую помощь в Алматы
ЕНУ: Сымбат Канай не является студенткой вуза
Свадьбу на 150 человек остановили в Нур-Султане
Оставшаяся в аэропорту Анталии 15-летняя девочка благополучно вернулась в Казахстан
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив