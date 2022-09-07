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Водитель сбил насмерть пенсионерку в Актобе

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Сентября 2022, 18:00
Водитель сбил насмерть пенсионерку в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель сбил насмерть пенсионерку в Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В13:45 часов 35-летний водитель автомашины Nissan Almera на пересечении улиц Кунаева и Кулумбетова сбил на пешеходном переходе 63-летнюю женщину и ее внучку, которые переходили дорогу. В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия, а девочка доставлена в областную детскую клиническую больницу города Актобе, где после оказания первой медицинской помощи была отпущена домой.

Проводятся следственные действия по ст. 345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Водитель водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Актобе.


Фото: polisia.kz


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