Водитель сбил надпись WELCOME TO BURABAI у въезда на курорт

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – В минувшее воскресенье в Бурабайском районе Акмолинской области 35-летний водитель врезался в рекламную надпись WELCOME ТО BURABAI, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 13 июня, около 20.40, водитель автомашины марки Škoda Superb на 16-м км автодороги, на кольцевой развязке не справился с рулевым управлением в результате выстрела колеса и допустил наезд на рекламную надпись WELCOME TO BURABAI.

«В результате ДТП жертв и пострадавших нет, автомашина получила технические повреждения. В отношении 35-летнего водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».