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    08:44, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Водитель сбил лошадь в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Лошадь пробила лобовое стекло автомобиля в результате ДТП в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Шокирующее видео распространилось в социальных сетях. Как прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, данное происшествие произошло около 6:00 часов утра 22 июня в поселке Саты Кегенского района Алматинской области.

    «Установлено, что 43-летний водитель автомашины марки «Ауди 100 С 4», ехавший по улице Ултаракова в поселке Саты, совершил наезд на лошадь, от чего животное погибло. Водитель авто в данном ДТП не пострадал, других жертв и пострадавших нет», – сообщили в ведомстве.

    По данному факту в отношении 37-летнего владельца скота составлен административный протокол по ст. 615 ч.1 КРКобАП.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская область Алматы Происшествия
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