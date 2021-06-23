Водитель сбил лошадь в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Лошадь пробила лобовое стекло автомобиля в результате ДТП в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Шокирующее видео распространилось в социальных сетях. Как прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, данное происшествие произошло около 6:00 часов утра 22 июня в поселке Саты Кегенского района Алматинской области.

«Установлено, что 43-летний водитель автомашины марки «Ауди 100 С 4», ехавший по улице Ултаракова в поселке Саты, совершил наезд на лошадь, от чего животное погибло. Водитель авто в данном ДТП не пострадал, других жертв и пострадавших нет», – сообщили в ведомстве.

По данному факту в отношении 37-летнего владельца скота составлен административный протокол по ст. 615 ч.1 КРКобАП.