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Водитель сбил двух детей в Актау: один ребенок погиб

30 Ноября 2022, 07:49
Водитель сбил двух детей в Актау: один ребенок погиб

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Авария произошла на дороге между микрорайонами 31«А» и 31«Б» Актау. Подробности происшествия рассказали в полиции региона. Двух девочек доставили в Мангистаускую областную детскую больницу. В управлении здравоохранения сообщили, что одна из пострадавших девочек погибла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

По данным полиции, 29 ноября около 13:15 часов на пульт дежурного 102 поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на дороге между микрорайонами 31«А» и 31«Б» Актау.

Водитель автомобиля Nissan X-Terra сбил двух девочек в возрасте пяти и шести лет, которые переходили по нерегулируемому пешеходному переходу. Рядом с несовершеннолетними находилась мать одной из них. Двух девочек доставили в Мангистаускую областную детскую больницу.

В управлении здравоохранения сообщили, что одна из пострадавших девочек погибла.

- У второй пострадавшей девочки отеки, темные круги под глазами, при пальпации испытывает боль. Ссадины на обеих ногах в области икр. Пальцы ног тёплые, потери чувствительности нет. Сделаны КТ и рентген, травматических изменений не обнаружено. Госпитализирована в травматологическое отделение. У пациентки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, - сообщили в ведомстве.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований ДП Мангистауской области по части 3 статьи 345 УК РК. Ведётся расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия.


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