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    09:13, 24 Май 2021 | GMT +6

    Водитель сбил девушку и попытался сбежать с места ДТП в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 17-летняя девушка попала под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях пострадавшая написала, что водитель, который совершил на нее наезд, не остановился и попытался сбежать. Водитель, который ехал следом за ним и стал свидетелем ДТП, остановился, посадил девушку в свой автомобиль и догнал нарушителя.

    Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

    «63-летний водитель транспортного средства марки «Lada 21154» совершил наезд на несовершеннолетнюю горожанку. Пострадавшую доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой. Согласно полученному медицинскому заключению, водитель трезв. В отношении него возбуждено производство об административном правонарушении, которое передано в отдел административной полиции Петропавловска для принятия процессуального решения. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», - проинформировали в пресс-службе.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия, ЧС
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