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    13:27, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Водитель сбил 9-летнего ребенка и скрылся с места ДТП в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Водитель сбил 9-летнего ребенка и скрылся с места ДТП в Петропавловске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz. [U1]

    Вечером 29 июня в полицию Петропавловска поступил звонок по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего. В Рабочем поселке водитель Audi-100 допустил наезд на 9-летнего мальчика, который катался на велосипеде на ул. Пугачева и скрылся с места происшествия. Ребенок после оказания помощи в медучреждении отпущен домой.

    Сотрудниками группы розыска управления МПС ДП СКО установлены данные владельца автомобиля. По прибытии стражей порядка по месту жительства было обнаружено транспортное средство, хозяин отсутствовал. Принимаются меры к его розыску. Ведется сбор административного материала за совершение ДТП.

    Кроме того, в отношении неустановленного водителя составлен протокол по части 2 статьи 611 Кодекса РК об административных правонарушениях «Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия Правоохранительные органы
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