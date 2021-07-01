ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Водитель сбил 9-летнего ребенка и скрылся с места ДТП в Петропавловске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz. [U1]

Вечером 29 июня в полицию Петропавловска поступил звонок по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего. В Рабочем поселке водитель Audi-100 допустил наезд на 9-летнего мальчика, который катался на велосипеде на ул. Пугачева и скрылся с места происшествия. Ребенок после оказания помощи в медучреждении отпущен домой.

Сотрудниками группы розыска управления МПС ДП СКО установлены данные владельца автомобиля. По прибытии стражей порядка по месту жительства было обнаружено транспортное средство, хозяин отсутствовал. Принимаются меры к его розыску. Ведется сбор административного материала за совершение ДТП.

Кроме того, в отношении неустановленного водителя составлен протокол по части 2 статьи 611 Кодекса РК об административных правонарушениях «Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».