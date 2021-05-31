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    10:51, 31 Май 2021 | GMT +6

    Водитель сбежал с места аварии в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - После столкновения водитель скрылся с места ДТП в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировали в департаменте полиции города, авария случилась 30 мая, около 19:40 часов вечера.

    Видео с места происшествия появилось в социальной сети.

    «Неустановленный водитель, управляя автомобилем марки «Daimler Benz», двигался по улице Бейсенова в микрорайон Бутаковка в северном направлении. Напротив дома 472 А улицы Керея Жанибека Хана выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем марки «Toyota RAV4», который следовал в южном направлении. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Тойоты», которые доставлены в больницу. Материал принят в производство сотрудниками АП ОАП УП Медеуского района. Принимаются меры к задержанию сбежавшего водителя», - сообщил начальник управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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