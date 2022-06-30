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Водитель самосвала погиб на Аятском бокситовом руднике в Костанайской области
30 Июня 2022 15:48

Водитель самосвала погиб на Аятском бокситовом руднике в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – О трагическом событии, произошедшем на Аятском бокситовом руднике в Костанайской области, сообщается на странице Краснооктябрьского бокситового рудоуправления - филиала АО «Алюминий Казахстана» (КБРУ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На Аятском бокситовом руднике Краснооктябрьского бокситового рудоуправления произошло ДТП со смертельным исходом. При столкновении двух самосвалов один из водителей получил травмы, не совместимые с жизнью», - сообщается на странице Краснооктябрьского бокситового рудоуправления (КБРУ).

Коллектив и руководство компании выражают соболезнования семье и близким погибшего коллеги.

Также сообщается, что семье будет оказана помощь в организации похорон.

По данному факту начато расследование.



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Автор:
Корреспондент
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