Водитель с горящим прицепом проехал несколько километров по трассе в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области на автотрассе «Алматы-Усть-Каменогорск» сгорел прицеп от грузового автомобиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeу news.

В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что 16 марта на 680 км автодороги «Алматы-Усть-Каменогорск» загорелся автоприцеп.

«По словам водителя, ему сигнализировали о задымлении обгоняющие автомобилисты. Когда он остановился и увидел, что горит прицеп, то сообщил в службу «101» и отцепил объятый огнем прицеп от основного автомобиля», — сообщили в пресс-службе.

В тот момент рядом оказался дорожный погрузчик, который сдвинул горящий прицеп с дороги на обочину. Работники дорожных служб пытались помочь сбить пламя, засыпая транспорт снегом, однако огонь продолжал бушевать.

«Первыми к месту пожара прибыла 1 автоцистерна и 2 человека личного состава от добровольного пожарного подразделения села Таскескен. Они приступили к тушению. На помощь прибыли сотрудники ПЧ-17 в составе 5 человек и одной автоцистерны», — пояснили в ДЧС.

Отметим, возгорание было полностью ликвидировано в 10 часов 40 минут на общей площади 19.2 кв.м. Причина пожара послужило неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

К слову, с начала 2021 года в ВКО в огне сгорело уже более 45 автомобилей.