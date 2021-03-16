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Водитель с горящим прицепом проехал несколько километров по трассе в ВКО

16 Марта 2021 18:57
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Водитель с горящим прицепом проехал несколько километров по трассе в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области на автотрассе «Алматы-Усть-Каменогорск» сгорел прицеп от грузового автомобиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeу news.

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В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что 16 марта на 680 км автодороги «Алматы-Усть-Каменогорск» загорелся автоприцеп.

«По словам водителя, ему сигнализировали о задымлении обгоняющие автомобилисты. Когда он остановился и увидел, что горит прицеп, то сообщил в службу «101» и отцепил объятый огнем прицеп от основного автомобиля», — сообщили в пресс-службе.

В тот момент рядом оказался дорожный погрузчик, который сдвинул горящий прицеп с дороги на обочину. Работники дорожных служб пытались помочь сбить пламя, засыпая транспорт снегом, однако огонь продолжал бушевать.

«Первыми к месту пожара прибыла 1 автоцистерна и 2 человека личного состава от добровольного пожарного подразделения села Таскескен. Они приступили к тушению. На помощь прибыли сотрудники ПЧ-17 в составе 5 человек и одной автоцистерны», — пояснили в ДЧС.

Отметим, возгорание было полностью ликвидировано в 10 часов 40 минут на общей площади 19.2 кв.м. Причина пожара послужило неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

К слову, с начала 2021 года в ВКО в огне сгорело уже более 45 автомобилей.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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