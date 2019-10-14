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Водитель протаранил столб в Восточно-Казахстанской области

14 Октября 2019 17:00
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Водитель протаранил столб в Восточно-Казахстанской области

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Авария произошла вчера в Риддере. В полиции поделились подробностями происшедшего, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

По данным полиции, ДТП случилось 13 октября, около 21:00, неподалеку от магазина «Рандеву».

«Мужчина 1989 года рождения за рулем автомобиля марки «Subaru» не принял меры к снижению скорости и допустил наезд на опору уличного освещения. В результате зафиксировано также повреждение фасада магазина. Ущерб устанавливается», — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области.

В отношении водителя составлен административный протокол.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, ДТП, Происшествия,
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