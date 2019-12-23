Водитель простоял на трассе двое суток - на помощь пришла только полиция

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Автомобиль марки ГАЗель из-за поломки двое суток простоял на 228 километре трассы Шетпе-Сай-Утёс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Грузовой автомобиль обнаружили инспекторы патрульной полиции Абылайхан Мамаханов и Саламат Реймбай 21 декабря.





«Водитель простоял около двух дней, ожидая помощи. Полицейские увидели его, выяснили обстоятельства ситуации и помогли ему добраться до Актау. Хотелось бы призвать водителей помогать в таких ситуациях, не оставаться в стороне», - сказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что дальнобойщику из Узбекистана неделю помогали мангистауские полицейские. Водитель грузового автомобиля двигался из России в Таджикистан. В пути произошла поломка одной из деталей автомобиля. Стражи порядка несколько дней приходили на помощь мужчине, доставляя к месту его экстренной остановки еду и питье.



