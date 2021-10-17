Водитель пожарной машины: всегда ощущаем повышенную ответственность

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В канун Дня спасателей МИА «Казинформ» рассказывает о разных специалистах в службе ЧС. Сегодня речь пойдет о водителях пожарных машин.

Водители пожарных автомобилей не только готовы сами всегда прийти на помощь, но и содержат в полной боевой готовности своих красных железных коней.

Трудно переоценить роль техники при ликвидации последствий пожара и иных чрезвычайных ситуаций, начиная от доставки личного состава, подачи огнетушащих веществ для проведения аварийно-спасательных работ. За всем этим стоят обычные водители необычных машин.

Ремонтируют автомобили также сами водители. Поэтому, войдя в помещение гаража, нередко можно встретить их с инструментом в руках или вовсе под машиной. Содержание пожарных автомобилей всегда в технически исправном состоянии – это вообще отдельная тема на службе. Ничего нельзя отложить на потом, повременить с ремонтом или заменой расходного материала. Это может привести к выводу из строя техники в то время, когда от ее прибытия может зависеть чья-то жизнь. Это не тот случай, когда говорят: «работает – не мешай, проблема себя покажет». Когда покажет, будет поздно, необходимо заранее все предусмотреть.

Как правило, водители отлично знают все автомобили во вверенном ему подразделении, все их слабые и сильные стороны. Всегда охотно делятся с начинающими водителями. Без доверия в пожарной охране вообще невозможно нести службу. Бойцы регулярно входят в очаг в одной сцепке, доверяя и полагаясь друг на друга. Доверяют они и водителю, который доставляет их к месту происшествия, осуществляет подачу воды, регулирует напор, выдвигает автолестницу.

«Выезжая по тревоге вместе с дежурным караулом, всегда ощущаешь повышенную ответственность. Во-первых, надо максимально быстро доставить караул к месту вызова, а во-вторых, аккуратно. Ведь двигаясь на своей махине в общем городском потоке, где снуют шустрые легковушки, не так уж и легко. Прямо скажем, не самая маневренная техника. И даже, несмотря на включенные проблесковые маячки, сирену, размеры и яркий цвет надо не забывать, что кто-то может тебя не заметить. Например, слушает громко музыку или разговаривает по телефону. Не пропустит меня он, а виноват все равно буду я, так как должен убедиться в том, что меня видят и пропускают.

К сожалению, знаю такой случай, когда пострадал водитель пожарной машины, в которую въехал легковой автомобиль. А ведь он всего лишь спешил на помощь. Поэтому всегда помню этот случай, рассказываю молодым», - поделился опытом старший инструктор по вождению пожарного автомобиля–водитель старший прапорщик гражданской защиты Юрий Мак, который работает в специализированном отряде города Караганды.

Нелегко приходится водителям пожарной техники и во дворах. Мало того, что они, как правило, узкие, так еще и заставлены личным автотранспортом. А ведь над

Водители пожарных машин – это гораздо больше, чем просто водители, каждый из них профессионал, любящий и знающий свое дело. А по-другому в этой службе и не бывает.

В октябре водители спасательных машин отмечают сразу два профессиональных праздника – 19 октября День спасателя и День автомобилиста, который отмечается в Казахстане ежегодно в последнее воскресенье октября.

Желаем всем водителям хорошей дороги в любую погоду, адекватных соседей по дорожному движению, а также удачи, чтобы каждая поездка была ровной и гладкой!