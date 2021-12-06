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Водитель пожарной части Усть-Каменогорска стал чемпионом мира по Jekpe-jek

6 Декабря 2021 10:30
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Водитель пожарной части Усть-Каменогорска стал чемпионом мира по Jekpe-jek

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В борьбе Jekpe-jek на туринире, проходящем в городе Алматы, принимали участие спортсмены из 17 стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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Ерзат Сакабанов выступал в весе 57 кг, еще месяц назад он получил чемпиона Азии и вот очередная масштабная победа.

В Усть-Каменогорске он служит в пожарной части №9 ДЧС ВКО.
Бой был непростой, никто из соперников не хотел сдавать позиций. И все же преимущество однозначно признано за Ерзатом Сакабановым.
Жекпе-жек один из самых популярных видов спорта - смесь грэпплинга, джиу-джитсу, вольной борьбы и каратэ.


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