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Водитель погрузчика провалился в воду на островке в Семее

2 Февраля 2022 10:22
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Водитель погрузчика провалился в воду на островке в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семей спасатели вытащили погрузчик из воды и помогли водителю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

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«На острове под названием Бейбитшилик в воде застрял погрузчик, в кабине которого остался мужчина. Прибыв на место происшествия сотрудники СПЧ-2 при помощи лебедки вытащили технику из воды», - проинформировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.



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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Транспорт   #Видео   #Регионы   #МЧС   #ДЧС  
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