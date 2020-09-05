Новости
Водитель погиб в опрокинутом грузовике в Актюбинской области
5 Сентября 2020 11:35
Поделиться:
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – ДТП со смертельным исходом произошло в Актюбинской области вчера на трассе Актобе - Орск, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.
Новости по теме
Начальник полиции СКО: Повышение статуса участковых станет основой нового взаимодействия с населениемПорывистый ветер сорвал кровли с десятков домов в одном из сел ВКО Провез на капоте полицейского и протаранил авто водитель в Туркестанской области Камыш горит вдоль побережья Каспия: к тушению привлекут вертолет
4 сентября из поселка Бадамша Каргалинского района в направлении города Актобе выехала автомашина МАЗ, груженая зерном. На 62 километре автодороги Актобе – Орск, рядом с поселком Косестек, 45-летний водитель при возникновении препятствия не справился с рулевым управлением, и машина опрокинулась.
В результате водитель от полученных травм скончался на месте.
«По данному факту проводится досудебное расследование», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Порывистый ветер сорвал кровли с десятков домов в одном из сел ВКО
- Начальник полиции СКО: Повышение статуса участковых станет основой нового взаимодействия с населением
- Провез на капоте полицейского и протаранил авто водитель в Туркестанской области
- Движение транспорта по проспекту Туран и путепроводу закроют в столице
- Продемонстрировавших непристойные слайды во время онлайн-урока разыскивает столичная полиция
- На спортивных тотализаторах зарабатывали мошенники из Усть-Каменогорска
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047