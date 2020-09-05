Водитель погиб в опрокинутом грузовике в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – ДТП со смертельным исходом произошло в Актюбинской области вчера на трассе Актобе - Орск, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

4 сентября из поселка Бадамша Каргалинского района в направлении города Актобе выехала автомашина МАЗ, груженая зерном. На 62 километре автодороги Актобе – Орск, рядом с поселком Косестек, 45-летний водитель при возникновении препятствия не справился с рулевым управлением, и машина опрокинулась.

В результате водитель от полученных травм скончался на месте.

«По данному факту проводится досудебное расследование», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.