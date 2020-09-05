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Водитель погиб в опрокинутом грузовике в Актюбинской области

5 Сентября 2020 11:35
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Водитель погиб в опрокинутом грузовике в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – ДТП со смертельным исходом произошло в Актюбинской области вчера на трассе Актобе - Орск, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

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4 сентября из поселка Бадамша Каргалинского района в направлении города Актобе выехала автомашина МАЗ, груженая зерном. На 62 километре автодороги Актобе – Орск, рядом с поселком Косестек, 45-летний водитель при возникновении препятствия не справился с рулевым управлением, и машина опрокинулась.

В результате водитель от полученных травм скончался на месте.

«По данному факту проводится досудебное расследование», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.


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#Актюбинская область   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Самал Ендибаева

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