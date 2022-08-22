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Водитель погиб в ДТП в Павлодарской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Августа 2022, 09:45
Водитель погиб в ДТП в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Водитель погиб в результате ДТП в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«21 августа в 18:00 часов на автодороге «Калкаман – Баянаул – Керней», вблизи села Калкаман, 51-летний водитель автомашины Mercedes Benz E-220, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомашины в кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. 53-летний пассажир с травмами госпитализирован в больницу», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В полиции добавили, что автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.



Фото: polisia.kz





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