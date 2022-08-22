Водитель погиб в ДТП в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Водитель погиб в результате ДТП в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«21 августа в 18:00 часов на автодороге «Калкаман – Баянаул – Керней», вблизи села Калкаман, 51-летний водитель автомашины Mercedes Benz E-220, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомашины в кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. 53-летний пассажир с травмами госпитализирован в больницу», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В полиции добавили, что автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка.







Фото: polisia.kz















