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Водитель погиб в ДТП с лошадью в ВКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
12 Сентября 2022, 10:25
Водитель погиб в ДТП с лошадью в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На 18-м километре трассы «Усть-Каменогорск – Алматы» около 02:44 часов в районе села Айыртау Уланского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

42-летний водитель автомобиля Lada Granta допустил наезд на лошадь. В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте. Пассажир госпитализирован с различными телесными повреждениями в медицинское учреждение.

По факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проводится досудебное расследование, назначены судебные экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Фото: polisia.kz

Восточно-Казахстанская область   ДТП   МВД РК  
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