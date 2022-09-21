21 Сентября 2022, 01:41

Водитель погиб в ДТП на трассе возле столицы

ШОРТАНДЫ. КАЗИНФОРМ – Житель Степногорска погиб на трассе возле столицы, допустив столкновение с впереди идущей «Газелью», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, телефонное сообщение в отдел полиции Шортандинского района поступило от дежурного ЦОУ города Астаны 19 сентября около 07:12. По его информации, на 26-м км автодороги «Астана-Петропавловск» произошло дорожно-транспортное происшествие.

«Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомашины марки «ВМW» 29-летний водитель из города Степногорска, двигаясь в направлении города Кокшетау, допустил столкновение с впереди идущей автомашиной марки «Газель», под управлением 24-летнего жителя Целиноградского района. В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте», - сообщили в ведомстве.

Полицейские возбудили досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК, назначена судебно-медицинская экспертиза.