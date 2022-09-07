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Водитель погиб в ДТП на трассе в ЗКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Сентября 2022, 19:14
Водитель погиб в ДТП на трассе в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Водитель сгорел, опрокинувшись в кювет на трассе в Западно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На 55 км автодороги областного значения «Чапаево – Жангала – Сайхын» 49-водитель за рулем Toyota Hilux, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в кювет. После этого автомашина сгорела.

В результате ДТП водитель автомашины скончался на месте из-за возгорания автомашины. Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. По факту начато досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК.


Западно-Казахстанская область   ДТП   МВД РК  
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