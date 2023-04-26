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Водитель погиб в ДТП на трассе в Актюбинской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Апреля 2023, 16:04
Водитель погиб в ДТП на трассе в Актюбинской области Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Водитель погиб в ДТП на трассе в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью 25 апреля 66-летний водитель автомашины Daewoo Nexia на 701 км автодороги Самара – Шымкент вблизи поселка Маржанбулак, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Toyota Estima под управлением 26-летнего водителя.

Водитель автомашины Daewoo Nexia от полученных травм скончался на месте происшествия, два пассажира Toyota госпитализированы в больницу города Актобе.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК.


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