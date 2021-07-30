Водитель погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Костанае
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 июля в 21:30 на трассе «Рудный-Костанай», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службы департамента полиции Костанайской области.
«29 июля 2021 года в 21.30 часов на въезде в Костанай (автодорога Рудный-Костанай) 43-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2114», не справившись с управлением, допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем марки «JAC N944», под управлением 27-летнего водителя.
В результате ДТП водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте»,- прокомментировали в ДП.
По данному факту начато расследование.
Напомним, ранее сообщалось о том, что мужчину на электросамокате сбили насмерть в Аркалыке и в Костанайской области увеличилось число смертельных ДТП.
- «Тобол» обыграл «Хайдук» в Лиге Конференций
- Баннеры по безопасности дорожного движения установили в Костанайской области
- Водителю авто, столкнувшегося со скорой в Жамбылской области, ампутировали руку
- Машина скорой помощи перевернулась на трассе в СКО
- Вакцинацией охвачена почти половина населения Костанайской области
- 68 костанайских предприятий получили карантинные послабления
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана