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Водитель погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Костанае

30 Июля 2021 11:11
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Водитель погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 июля в 21:30 на трассе «Рудный-Костанай», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службы департамента полиции Костанайской области.

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«29 июля 2021 года в 21.30 часов на въезде в Костанай (автодорога Рудный-Костанай) 43-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2114», не справившись с управлением, допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем марки «JAC N944», под управлением 27-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте»,- прокомментировали в ДП.

По данному факту начато расследование.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мужчину на электросамокате сбили насмерть в Аркалыке и в Костанайской области увеличилось число смертельных ДТП.


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#Костанайская область   #ДТП  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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