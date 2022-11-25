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Водитель погиб при столкновении двух автобусов в Караганде

25 Ноября 2022, 11:45
Водитель погиб при столкновении двух автобусов в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде столкнулись два автобуса. Водитель общественного транспорта скончался, еще 15 человек доставлены в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в 9:16 на мосту в районе ДСК Караганды столкнулись два автобуса. Водитель одного из автобусов скончался на месте.

«В результате ДТП водитель автобуса №41 погиб на месте, 15 пассажиров и водителя маршрута №146 доставили в медицинское учреждение. На момент происшествия автобус №41 был пуст», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Зарегистрировано уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники ДЧС.

Один из кондукторов автобуса ранее связался со службой 112 и сказал, что нужно засыпать дорогу песком. По информации акимата Караганды, засыпка дорог песком проводится с 06:00 утра.


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