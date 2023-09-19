Водитель погиб после опрокидывания фуры на трассе в Жетысу

ДТП произошло на 400 километре республиканской трассы Алматы - Оскемен с участием автомашины MAN F2000, передает МИА «Казинформ».

За рулем грузовика находился 23-летний житель Оскемена, который по предварительной версии не справился с управлением большегруза и допустил его опрокидывание. Водитель погиб на месте происшествия.

Сейчас по факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное статье 345 УК РК «Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Полиция призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД РК и не игнорировать требования дорожной безопасности.