Водитель погиб на объездной дороге в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на объездной дороге, столкнулись автомобили «LADA Largus» и «Урал 5557», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, авария произошла около восьми часов утра. Экстренные службы вызвали очевидцы дорожно-транспортного происшествия.

В результате столкновения автомобилей водитель «LADA Largus» от полученных травм скончался на месте.

«Факт дорожно-транспортного происшествия зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения предусмотренного частью 3 статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». В рамках досудебного расследования предстоит выяснить обстоятельства и причины аварии. Назначен ряд необходимых экспертиз. По результатам проведенных мероприятий будет принято окончательное процессуальное решение», - прокомментировали в пресс-службе.