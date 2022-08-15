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Водитель под действием наркотиков ездил по улицам Атырау
15 Августа 2022 04:20

Водитель под действием наркотиков ездил по улицам Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Автомобиль был без номерных знаков и с тонированными стеклами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники патрульной полиции города Атырау попытались остановить на улице Бейбарыс подозрительный автомобиль марки «ВАЗ» с тонированными стеклами без государственного регистрационного номерного знака. Водитель не подчинился требованию сотрудников полиции, его принудительно остановили на улице Махамбета. Автомобилем управлял 33-летний житель Атырау. В ходе проверки установлено, что водитель не имел права управления транспортным средством и находился в состоянии наркотического опьянения», - сообщили в департаменте полиции региона.

В отношении мужчины составлены административные протоколы по части 6 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения), части 2 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков или после запрещения использования или незарегистрированного в установленном порядке) и части 1 статьи 613 КоАП РК (Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел.

Транспортное средство припарковано на специальной стоянке.

Ранее пьяного водителя лишили прав на семь лет в Атырауской области. Он врезался в другую машину, а пассажиры, находившиеся во встречном автомобиле, получили телесные повреждения легкой степени.

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