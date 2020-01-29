Водитель осужден за ДТП с четырьмя погибшими в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее вынесен приговор в отношении водителя, который виновен гибели четырех человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда №2.

В суде рассказали, что подсудимый, управляя автомашиной на трассе «Озерки-Семей», не выбрал оптимальную скорость движения и, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил опрокидывание автомашины в кювет. В ДТП погибли 4 человека и еще одному потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. При этом вина подсудимого в совершении преступления им в суде не оспаривалась и подтверждена собранными по делу доказательствами.

«В силу требований закона, устанавливающего пределы срока наказания при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, судом назначено максимально возможное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Подсудимый ранее судим и совершил это преступление в период условно-досрочного освобождения. Поэтому к назначенному наказанию присоединена неотбытая часть лишения свободы по предыдущему приговору и окончательно назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Он также лишен права управления транспортными средствами сроком 7 лет», - пояснили в пресс-службе суда.

Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В пользу потерпевших взысканы компенсация морального вреда, понесенные расходы.

В пресс-службе отметили, что приговор суда не вступил в законную силу и в случае его обжалования законность и обоснованность судебного акта будет проверена апелляционной инстанцией.



