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Водитель обязан правильно оценивать дорожную обстановку - МВД РК
18 Июля 2022 17:08

Водитель обязан правильно оценивать дорожную обстановку - МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел РК призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть осторожным на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство внутренних дел обращается ко всем участникам дорожного движения о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, особенно на трассах междугороднего и межрегионального сообщения. Водитель любого транспортного средства обязан знать эксплуатационные возможности автомобиля, правильно оценивать дорожную обстановку. Не передавать руль управления несовершеннолетним, и тем более человеку без опыта вождения», - заявил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев на брифинге ведомства.

При этом важно помнить, что не все водители хорошо ориентируются в опасной обстановке и имеют навыки безопасного управления в ограниченном пространстве, на перекрестках, в транспортном потоке и в темное время суток.

«От водителей требуются знания основ безопасности дорожного движения – закономерностей движения, возможностей человека в критических дорожных ситуациях, технических возможностей транспортного средства, его взаимодействия с дорогой. Никогда не забывайте, что в случае их нарушений вы можете потерять самое ценное - жизнь и здоровье», - обратился глава Комитета.

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня стартовал месячник безопасности дорожного движения.

По данным МВД, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий, 13 человек погибли и 55 получили различные телесные повреждения.

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Автор:
Корреспондент

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