Водитель «Nissan Sanny» погиб в ДТП после столкновения с автобусом «Паз» в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом в Карагандинской области. Водитель легковушки погиб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

«Сегодня в 09:08 на автодороге «Караганда-Сарань-Шахтинск» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рабочего автобуса «Паз» (в момент ДТП в салоне находилось 5 пассажиров) с автомашиной «Nissan Sanny». По предварительным данным, 33-летний водитель автомашины «Nissan Sanny» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом», - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомашины «Nissan Sanny» скончался на месте происшествия. Пассажиры автобуса не пострадали.

Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы по результатам которых будет процессуальное решение.