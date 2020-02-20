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Водитель насмерть замерз в Акмолинской области

20 Февраля 2020 22:15
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Водитель насмерть замерз в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Тело пропавшего жителя столицы полицейские нашли в 5 километрах от автомашины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 19 февраля в дежурную часть Шортандинского отдела полиции поступило сообщение жителя города Нур-Султана о том, что его 67-летний знакомый застрял в снежном заносе на автомашине марки «Nissan Patrol» между поселками Новокубанка и Белое Озеро.

«Для спасения мужчины незамедлительно была создана поисковая группа из числа сотрудников полиции, спасателей и местных жителей. Для проведения поисковых мероприятий использовалась специальная техника и снегоходы. 20 февраля тело мужчины было найдено в 5 километрах от автомашины. По предварительной версии, попав в снежный плен, мужчина вышел из своей автомашины и отправился искать ближайший населенный пункт», - уточнили в ведомстве.

Полицейские в очередной раз обращаются к акмолинцам: в условиях снегопада и метели ограничьте выезд за пределы населенных пунктов, следите за изменениями погодных условий, не игнорируйте оповещения о штормовых прогнозах, а при попадании в затруднительную ситуацию на дороге, незамедлительно сообщайте спасателям по телефонам «112» и «102».



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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Оксана Матасова

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