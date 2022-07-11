11 Июля 2022 13:56

Водитель насмерть сбила пешехода и скрылась с места ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель насмерть сбила пешехода и скрылась с места ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Водитель неустановленной личности на неустановленной автомашине, двигаясь по объездной автодороге местного значения Хромтау, допустил наезд на 26-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги. После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Сотрудники полиции по осколкам фар и фрагментам бампера установили марку автомашины. Далее в ходе проведения мероприятий доставлена в отдел полиции 37-летняя женщина, водитель автомашины Daewoo Matiz. Она пояснила, что после совершения ДТП испугалась и скрылась с места происшествия.

По факту проводятся следственные действия по ст.345 ч.3 УК РК.



Фото: polisia.kz