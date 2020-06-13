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Водитель насмерть сбил пешехода в Павлодаре
13 Июня 2020 09:38
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Смерть констатировала прибывшая на место бригада скорой помощи, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.
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Как сообщили в областном управлении здравоохранения, ДТП произошло в районе Жаяу Мусы. - Поступил вызов, что напротив дома на проспекте Назарбаева, 200 произошло ДТП. Бригада доехала за четыре минуты. К сожалению, по прибытии они констатировали биологическую смерть пешехода», - рассказали в управлении.
По данным медиков, пострадавшая – женщина около 60 лет. Она умерла на месте от травм, несовместимых с жизнью.
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