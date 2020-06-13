+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 23 °С
USD 403.38 EUR 456.67
RUB 5.80 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Водитель насмерть сбил пешехода в Павлодаре

13 Июня 2020 09:38
Поделиться:
Водитель насмерть сбил пешехода в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Смерть констатировала прибывшая на место бригада скорой помощи, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Новости по теме
Пожар в многоэтажке Кызылорды: 19 человек спасено, 50 эвакуировано
Выбитые зубы и гематомы: девушка на велосипеде угодила в яму в Семее Поиски утонувшего мужчины ведутся в Семее Три человека за 10 дней утонули в Кызылкугинском районе Атырауской области

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, ДТП произошло в районе Жаяу Мусы. - Поступил вызов, что напротив дома на проспекте Назарбаева, 200 произошло ДТП. Бригада доехала за четыре минуты. К сожалению, по прибытии они констатировали биологическую смерть пешехода», - рассказали в управлении.

По данным медиков, пострадавшая – женщина около 60 лет. Она умерла на месте от травм, несовместимых с жизнью.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #ДТП   #Происшествия   #Акимат  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив