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Водитель насмерть сбил пешехода на трассе в Актюбинской области

1 Февраля 2022 14:50
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Водитель насмерть сбил пешехода на трассе в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На трассе Актобе-Астрахань произошло ДТП, в котором погиб пешеход, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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Инцидент произошел 1 февраля в 00-34 часов. 30-летний водитель автомашины «Volkswagen Sharan» ехал из Актобе в направлении поселка Бестамак.

«30-летний водитель автомашины «Volkswagen Sharan», двигаясь со стороны Актобе в направлении поселка Бестамак по автодороге Актобе-Астрахань, на 18 километре выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил наезд на пешехода, который шел со стороны поселка Бестамак в направлении Актобе по проезжей части. В результате ДТП 37-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия»- говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК «Нарушение ПДД РК».



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#Актюбинская область   #ДТП  
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Автор:

Самал Ендибаева

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